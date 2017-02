09.02.2017 - 13:52 Netzwerkerweiterung Souveräne Pipelinequerung in einem Schritt

Schwanau, Deutschland Wierzchowice/Czeszów, Polen (ABZ). – Das Bohrunternehmen PPI Chrobok S. A. installierte im Herbst 2016 in Polen zwei neue Gaspipelines. Die Trasse verläuft entlang bestehender Gasleitungen in geologisch anspruchsvollem Untergrund. Bei der Verlegung der 700 bzw. 464 m langen Rohrleitungen kam die Direct Pipe-Technologie von Herrenknecht erstmals in Polen...