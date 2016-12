06.12.2016 - 15:05 Neuartiges Brauereirestaurant Bayreuths längster Tresen aus Sichtbeton

Bayreuth (ABZ). – Anfang Februar eröffnete die Brauerei Maisel ein in Konzept und Design neuartiges Brauereirestaurant. Für die Gestaltung des "Liebesbier" spielt ein fließfähiger Hochleistungsbeton der Marke aaton eine zentrale Rolle. Am Andreas-Maisel-Weg im Herzen Bayreuths wartet das "Liebesbier" in den historischen Gemäuern der Brauerei Maisel mit einzigartigen...