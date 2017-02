Untendreher passt sich an Gelände an

Helsa (ABZ). – Für den Neubau eines Alten- und Pflegeheims in Helsa, kam ein Liebherr Turmdrehkran 81K.1 des Kranspezialisten Wedekind zum Einsatz. Der große Untendreher ist durch seine Anpassbarkeit und die Effizienz für diese Baustellen, welche sich an einem leichten Hang befindet, die ideale Lösung. Die Liebherr K-Krane, welche sich durch ihren Teleskopturm in Fachwerk-Konstruktion mit innovativer Selbstmontage-Technik auszeichnen, sind schon seit Jahren erfolgreiche und beliebte Baumaschinen des Liebherr Angebotes. Dank der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität, sind sie besonders wirtschaftlich und ideal für viele Bauunternehmen und deren Gegebenheiten auf der Baustelle. Der 81K.1 überrascht mit neuem Design sowie der Transportmöglichkeit mit bis zu 80 km/h. Außer dem Speed-2-Lift ist er serienmäßig mit dem Feinpositioniermodus Micromove ausgestattet, wodurch das Senken der Last auf Microgeschwindigkeit reduziert wird. Ohne Einfallen der Hubwerksbremse können so auch schwere Lasten besonders feinfühlig schwebend gehalten und positioniert werden. Die Steuerungstechnik mit dem Feinpositioniermodus Micromove, der Lastpendeldämpfung und der Windlastregelung erhöhen die Sicherheit für Mensch und Material.

Der 81K.1 hat gegenüber dem 81K eine maximale Auslegerlänge von 48 m. Diese Krane erweitern seit Ende 2016 den stetig wachsenden Mietpark der Firma Wedekind.

Informationen zu allen Geräten finden Sie auf der Homepage und auf der Gebrauchtkranseite der Firma Wedekind. Neben dem Verkauf und der Vermietung von Liebherr Turmdrehkranen ist die Dienstleistung der Firma Wedekind ebenso umfassend: Von der Beratung bis hin zur Reparatur und Service erhalten Kunden alles aus einer Hand. Basis des Erfolgs sind 18 Mitarbeiter, die sich mit großem Engagement für die Wünsche der Kunden einsetzen.