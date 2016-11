30.11.2016 - 09:26 Neubauprojekt mit 1024 Mietwohnungen Weiße Wanne überzeugt in Berlin-Spandau

Berlin (ABZ). – Wohnraum in Berlin ist knapp: In der Hauptstadt entstehen deswegen im Moment gleich mehrere neue Wohnviertel, die für etwas Entspannung auf dem Wohnungsmarkt sorgen sollen. Eines der größten derartigen Projekte sind die Pepitahöfe in Spandau, wo aktuell unweit von Havel und Stadtforst mit einer Investitionssumme von rund 200 Mio. Euro 1024 Mietwohnungen...