Plüderhausen (ABZ). – Seit kurzem bietet der Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) seinen rund 7000 Mitgliedsbetrieben die neue Berufsbekleidung "Roofing Xpert" an.Dahinter steht ein von Grund auf neu entwickeltes Bekleidungskonzept, das in enger Zusammenarbeit mit der RG Arbeitsschutz GmbH und dem Workwearspezialisten Kübler entwickelt wurde.

"Die neue Kollektion sollte die besonderen Anforderungen des Dachdeckerhandwerks erfüllen und gleichzeitig eine Kleidung sein, die man mit Stolz durchaus auch in der Freizeit trägt", erklärt Roland Groß, Geschäftsführer der RG Arbeitsschutz aus Au am Rhein, der seit über 20 Jahren Partner des ZVDH in Sachen Berufsbekleidung ist. Der ZVDH legt großen Wert auf eine moderne, sportliche Optik. Für die Umsetzung holte sich Groß den Berufsbekleidungshersteller Kübler ins Boot.

Inspiriert vom aktuellen Biker-Look entstand mit Roofing Xpert eine eigenständige Kollektion, die das Lebensgefühl dynamischer, aufgeschlossener Menschen widerspiegelt. Das Verbandslogo fungiert hier erstmals als Designelement. Es ist in stilisierter Form auf Jacke und Hose gestickt und unterstreicht in Kombination mit Reflexstreifen im Schulter- und Kniebereich den markanten Look der ansonsten in traditionellem Schwarz gehaltenen Dachdeckerbekleidung.

Ebenso wichtig wie eine unverwechselbare Optik zu erzielen, war es dem Designteam, die Ansprüche der Praktiker an Funktionalität, Tragekomfort und Strapazierfähigkeit umzusetzen. "Dafür wurden Meisterschüler in umfangreichen Interviews zu ihren Erwartungen an eine moderne Berufsbekleidung befragt und später aufgefordert, die ersten Prototypen zu beurteilen", beschreibt Groß den gemeinsamen Entwicklungsprozess.