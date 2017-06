Mecalac will Innenstädte erobern

Annecy/Frankreich. – Bereits auf der bauma hatte der französische Baumaschinenhersteller Mecalac ein neues Mobilbagger-Konzept vorgestellt, dessen außergewöhnliches Design prompt mit einem Innovationspreis ausgezeichnet wurde. Während eines internationalen Kunden-Events am Sitz des Unternehmens in Annecy wurden nun die ersten vier Modelle der neuen MWR-Serie, mit denen die Franzosen auch auf der demopark in Eisenach vor Ort sein werden, enthüllt. Als "avantgardistisch" beschreibt Mecalac sein neues Mobilbaggerkonzept, mit dem der französische Baumaschinenhersteller im vergangenen Jahr zur bauma nach München gereist war. V-förmig fügt sich der Unterwagen der neuen MWR-Modelle zwischen die Räder des Fahrwerks, was den Schwerpunkt der Maschinen deutlich nach unten versetzt. Darüber der – charakteristisch für diesen Hersteller – elliptisch geformte Oberwagen sowie der mittig an der Seite angebrachte Ausleger. Für diese außergewöhnliche Konstruktionsweise, in der sich zahlreiche Optimierungen bestehender Mobilbagger-Konzepte verbinden, gab es 2016 den bauma Innovationspreis in der Kategorie Design. Vor hunderten Vertretern aus dem internationalen Handelsnetzwerk des Herstellers, der Fachpresse sowie Mitarbeitern aus dem eigenen Hause und angeschlossener Tochterunternehmen präsentierte Mecalac am Hauptsitz des Unternehmens im französischen Annecy jetzt die ersten vier Modelle der MWR-Serie, die im September dieses Jahres auf den Markt kommen sollen.



Zur Begrüßung gab Alexandre Marchetta, Vizepräsident der Mecalac Gruppe, einen kurzen Abriss zur Historie des traditionseichen Unternehmens und der aktuellen strategischen Ausrichtung. In der jüngsten Vergangenheit habe man sich vor allem der Internationalisierung des Geschäfts gewidmet. Vor allem in Nordamerika sehe man vor dem Hintergrund der Infrastrukturversprechungen der neu gewählten Regierung ein großes Potenzial. Gleichwohl bilde der europäische Markt nach wie vor die Basis aller Unternehmungen. Neue Maschinen wie die nun vorgestellte MWR-Serie würden in erster Linie für die Bedürfnisse der hiesigen Kunden entwickelt. "Der Mensch steht für uns dabei immer im Mittelpunkt", ergänzte Henri Marchetta, Gründer und Präsident des Unternehmens.