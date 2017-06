Rezepturen optimal für jeweilige Einsatzgebiete

Neuburg/Donau (ABZ). – Sonax hat das durchdachte "Professional-Produktprogramm" für technische Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten weiterentwickelt.Ab dem Frühjahr 2017 präsentiert der Anbieter die"Professional-Serie" in einer neuen Aufmachung. Ins Auge fällt sofort die neue, in gelber Grundfarbe gehaltene Gestaltung, mit der sich das für technische Einsatzbereiche konzipierte Programm deutlich vom bekannten Autopflegesortiment absetzt. Innerhalb der "Professional-Serie" ordnet Sonax die Produkte mithilfe von Piktogrammen den Anwendungsgebieten "Schützen", "Schmieren" und "Reinigen" zu. Mehrsprachige Etiketten tragen zur Verständlichkeit und sicheren Handhabung bei: Neben deutschsprachigen Angaben sind die Produktbezeichnungen und Anleitungen z. B. auch in Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch und Spanisch aufgeführt. Doch nicht nur die "Verpackung" ist neu, auch die Rezepturen wurden verbessert und noch optimaler auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin abgestimmt.



Gleich fünf Spezialreiniger für unterschiedlichste Einsatzbereiche gibt So-nax dem Profi an die Hand: Neu im Programm ist der "Professional Industrie- und Montagereiniger". Dieser Spezialreiniger mit hohem Wirkungsgrad zeichnet sich durch eine überragende Reinigungsleistung aus und bietet darüber hinaus einen temporären Korrosionsschutz. Wenn es um die Pflege empfindlicher Elektronik-Bauteile geht, kommt der "Professional Elektronik- und Kontaktreiniger" zum Einsatz. Hierbei handelt es sich um einen hochaktiven und schnell verdunstenden Spezialreiniger mit hoher Materialverträglichkeit. Beim "Professional Bremsen- und Teilereiniger" handelt es sich im weitesten Sinne um einen leistungsstarken Spezialreiniger für den universellen Einsatz, der bei vielen Wartungs- und Reparaturarbeiten unverzichtbar ist. So ist er für die Reinigung von Bremsen, Kupplungen, Motor- und Maschinenteilen oder auch Werkzeugen das ideale Produkt. Ein weiterer Profi-Universalreiniger ist der kraftvolle "Professio-nal Multi-Reinigungsschaum". Auf allen Glas-, Lack-, Gummi- und Kunststoffflächen – natürlich auch auf Plexiglas – löst der Schaum schnell und schonend verschiedenste Anhaftungen wie bspw. Öl, Fett, Silikon, Ruß oder Nikotin. Immer wieder sorgen Klebstoffreste – bspw. stark haftenden Papieretiketten – für Verzweiflung. Sonax hat hier mit dem "Professional Klebstoffrest-Entferner", ein Spezial-Lösemittel im Programm, das eine schnel-le, rückstandslose und kratzerfreie Entfernung von Klebstoffresten und Papier-Haftetiketten ermöglicht.



Eine von Anwendern immer wieder gelobte Innovation ist der hochergiebige "Professional Power-Eis-Rostlöser". Das Produkt mit besten Kriecheigenschaften sorgt für eine Art "Schockvereisung" auf den behandelten Teilen. Der Eis-Rostlöser hat aber noch eine weitere positive Eigenschaft, denn er lässt sich präventiv auf allen Metallen einsetzen und versieht blanke Metallteile mit einem transparenten Schutzfilm, der dauerhaft vor Korrosion bewahrt. Speziell für Montagearbeiten ist das "Professional Haftschmier-Spray" gedacht.



Durch die Verwendung eines hochviskosen Fettes entsteht auf den behandelten Flächen eine fest haftende Schicht. Für die Schmierung und Pflege beweglicher Teile in staubiger Umgebung empfiehlt Sonax das "Professional Antihaft-Trockenschmier-Spray": Der fettfreie Schmierstoff wirkt auf PTFE-Basis (Polytetraflourethylen) – bekannt unter dem Handelsnamen "Teflon". Beim "Professional PTFE Sprühfett Weiss" handelt es sich um ein silikon-, harz- und säurefreies Langzeit-Wartungsfett mit besonders guter Materialverträglichkeit. Die Schmierung von Achsen oder Scharnieren sind typische Anwendungsfelder für dieses hochwertige Lithiumfett.



Für Werkzeuge von bohrenden, drehenden, fräsenden oder spanenden Maschinen ist das "Professional Bohr- und Schneidöl" ideal – ein hochdruckbeständiges Schmiermittel mit starker Kühlwirkung. Nochmals optimiert hat das Forschungs- und Entwicklungsteam des Neuburger Herstellers auch das "Professional Silikonspray". Mit diesem Produkt bietet Sonax ein universell einsetzbares Schmier-, Gleit- und Trennmittel. Undichtigkeiten in geschlossenen Kreisläufen und Systemen sind immer ein Ärgernis. Bei der Suche nach undichten Stellen hilft das "Sonax Professional Lecksuchspray". Ein hilfreicher Sonax Spezialist für den Oberflächenschutz ist das "Professional Zink-Alu-Spray". Bei Bohrlöchern oder auf Schweißnähten bildet das schnelltrocknende Spray aufgrund seines besonders hohen Zinkanteils einen erstklassigen und dauerhaften Korrosionsschutz. Besonders vielseitig verwendbar ist auch das transparente "Professional Spezialkonservierungswachs". Das salz- und spritzwasserfeste Sprühwachs kann seine guten Korrosionsschutzeigenschaften immer dann ausspielen, wenn lackierte wie auch nicht lackierte Metalloberflächen eine Versiegelung benötigen.



Mit dem "Professional Edelstahlpflegeschaum" bietet Sonax einen hochwirksamen, antistatischen Reinigungs- und Pflegeschaum zur tiefenwirksamen Reinigung matter und polierter Flächen aus Edelstahl, Chrom und Aluminium. Der Edelstahlpflegeschaum ist übrigens auch für den Einsatz in Lebensmittelbereichen konzipiert und besitzt eine NSF-Freigabe. Fester Bestandteil der Professional-Produktgruppe sind die Multifunktionsöle "SX90 Plus" und "SX90 Bio". "SX90 Plus" gilt nicht nur durch die extreme Schmierwirkung als unverzichtbarer Allrounder im täglichen Werkstatteinsatz. Die – wenn man so will – besonders umweltfreundliche Weiterentwicklung des klassisches Multifunktionsöls ist "Sonax SX90 Bio". Das biologisch abbaubare Produkt zielt speziell auf die Einsatzbereiche ab, in denen klassische Multifunktionsöle nicht in Frage kommen.



Innovativ ist das sogenannte "Easy Spray"-Doppelsprühsystem, mit dem Sonax aktuell insgesamt zehn Artikel aus der Professional-Serie aufwertet. Der praktikable Sprühkopf, der sich bereits bei den Sonax-Multifunktionsölen etabliert hat, ermöglicht den besonders einfachen Wechsel zwischen flächigem und punktgenauem Produktauftrag. Der entscheidende Vorteil des Systems ist, dass dieser Wechsel ohne lästiges Umstecken eines Sprührohrs oder Austauschen des kompletten Sprühkopfes möglich ist. Selbst bei Arbeiten "über Kopf" ermöglicht das Ventil eine Entleerung der Dose bis zum letzten Tropfen.