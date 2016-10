Sarstedt/Erwitte . – "Kaiserwetter" herrschte am Schlüter-Tag in Sarstedt. Anlass war die Eröffnung eines Neubaus am bisherigen Standort in der Nähe von Hannover. Damit ist der Baumaschinenhändler bundesweit an 23 Orten präsent. Das Familienunternehmen hat in die neue Niederlassung 3 Mio. Euro investiert. Geschäftsführer Thomas Schlüter übergab symbolisch für den Neubau einen Schlüssel an Kundendienstleiter Mladen Petkovic. Das sei bereits Tradition für jede neue Einrichtung im Hause Schlüter. Grußworte sprachen zu den etwa 300 Gästen die Sarstedter Bürgermeisterin Heike Brennecke und Masatoshi Morishita, President und CEO Komatsu Europe International N.V.



Der japanische Manager informierte darüber, dass Komatsu 2017 bereits 50 Jahre auf dem europäischen Markt tätig ist. Während dieser Zeit habe sich eine sehr gute Partnerschaft mit dem Hause Schlüter entwickelt. Komatsu sei sehr stolz, mit dem Baumaschinenhändler als langjährigen Partner und Repräsentanten zusammen zu arbeiten. Es sei wichtig für ein nachhaltiges und längerfristiges Wachstum auf dem deutschen Markt solche Partner wie Schlüter zu haben, um nahe am Kunden zu sein und die guten Produkte vertrauensvoll anbieten zu können. Auch unter Berücksichtigung der Investments, die das Unternehmen Schlüter vornimmt, sei es eine Verpflichtung für Komatsu den Kunden weiterhin qualitativ hochwertige und marktführende Maschinen anbieten zu können.



Auf die Historie seines Unternehmens eingehend erinnerte Thomas Schlüter daran, dass die Niederlassung Sarstedt für seine Familie eine Herzensangelegen-heit sei, da sie 2009 von Komatsu das Betriebsrecht dafür erhielten. Außerdem seien er und sein Bruder Kaspar Heinrich von Jugendbeinen an mit dem Wirtschaftsstandort Hannover durch die ehemalige Hanomag-Fabrik verbunden, in die ihr Vater sie oft mitgenommen habe. Das sei auch mit ausschlaggebend gewesen, später in das elterliche Geschäft einzusteigen. Mit Komatsu habe man, wie es ihr Wunsch gewesen sei, eine stabile Marke ins Haus bekommen. So sei ihnen vor 30 Jahren das erste Vertriebsrecht im Rhein-Main-Gebiet eingeräumt worden. Bis heute habe sich das so entwickelt, dass Schlüter für Komatsu knapp die Hälfte Deutschlands bearbeiten dürfe.