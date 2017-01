12.01.2017 - 15:27 Neue TA Luft: Fachtagung klärt auf

Dortmund (ABZ). – Die Überarbeitung der "Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft" (TA Luft) soll im ersten Halbjahr 2017 abgeschlossen sein. Die Änderungen und damit einhergehende Anforderungen an Unternehmen und Anlagen stehen u. a. im Mittelpunkt einer Tagung der Umweltakademie Fresenius. Die zehnte Fachtagung zum Immissionsschutzrecht findet am 9. und 10. Mai 2017 in...