22.05.2017 - 09:05 Neue Vorschriftenfür Fahrzeugkrane

Essen (ABZ). – In der Fachtagung "Fahrzeugkrane" am 26. bis 27.06. 2017 in Essen werden die neuen Bestimmungen der EN 13000:2014-11 für den Bau und Betrieb und die Konstruktion von Fahrzeugkranen behandelt. Dazu werden Hersteller mit Berichten über neue Entwicklungen und besondere Erfahrungen aus der Praxis beitragen: Manitowoc Crane Group Germany GmbH, Wilhelmshaven; Liebherr...