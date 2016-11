21.11.2016 - 09:04 Neuentwicklung Neues Antriebskonzept erlaubt präzise Fahrten

Lorette/Frankreich (ABZ). – Mit der Optimum 8 führt Haulotte seit Jahren eine extrem robuste Elektro-Scherenarbeitsbühne im Programm, die sich in zahlreichen Bereichen als Allrounder bewährt hat: Am Bau (Elektro- und Sanitärinstallationsarbeiten, Rohrverlegung, Anstreicharbeiten, etc.), in der industriellen Wartung, bei Reinigungsarbeiten im Innen- und Außenbereich, für...