Neben den 1005 E bietet der Dumper-Spezialist Bergmann ein umfangreiches Programm für Nutzlasten bis 25 t. Der 2060 R Plus (hinten li. im Bild) bietet bspw. eine Nutzlast von 6 t und wurde jetzt mit einem verbrauchs- und emissionsarmen Tier-4-Final Motor ausgestattet. Mit großer Bereifung, Knickpendelgelenk und gefederter Vorderachse nimmt der größere 3012 R Plus (12 t Nutzlast) auch schweres Gelände unter die Räder.

Damit ist das wendige und emissionsarme Fahrzeug mit einer Nutzlast von 450 kg das erste strombetriebene Fahrzeug des erfolgreichen Dumper-Herstellers aus Meppen. Mit seinem Wenderadius von 1,465 mm ist der 1005 E nicht nur auf Friedhöfen im Einsatz, sondern auch bei Abbrucharbeiten sowie Baustellen in Gebäuden. Denn dank seiner patentierten Knicklenkung und der Breite von nur 850 mm kommt er durch herkömmliche Türöffnungen.

Meppen (ABZ). – Die Bergmann Maschinenbau GmbH & Co. KG präsentierte auf der Messe GaLaBau erstmals den neuen elektrischen Minidumper 1005 E.

Auch in Sachen Sicherheit hat man beim Bergmann 1005 E alles im Griff: Sein zuverlässiges Bremssystem mit Totmannschalter bietet bei der Bedienung maximale Sicherheit. Mit seinem Fassungsvermögen von 450 kg erspart der Minidumper viele Gänge mit der Schubkarre – und das auch auf schwierigem Gelände:

Denn seine robuste Konstruktion und der stabile Kippmechanismus halten, was Bergmann verspricht. Außerdem lässt sich der Bergmann 1005 E dank seiner bequemen Griffbedienung "Squeeze & Go" mit minimalem Kraftaufwand steuern und garantiert so ein müheloses Arbeiten.