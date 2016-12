Das Flaggschiff der APH-Serie von Ammann, die vollhydraulische und reversierbare Rüttelplatte APH 110-95, überzeugt Anwender durch zahlreiche innovative Merkmale und imponierende Leistungsdaten: Sie bringt 778 kg auf die Waage, entfaltet eine Wuchtkraft von 110 kN und verdichtet mit einer Arbeitsbreite von 95 cm großflächige Gräben, Schotterschichten, gepflasterte Flächen sowie Rohböden. Dank ihres durchzugsstarken Kubota-Dieselmotors mit 23,8 PS ist die APH 100-95 in der Lage, bis zu 2100 m² pro Stunde fachgerecht zu verdichten. Das integrierte ACEecon-Verdichtungsmesssystem garantiert dabei immer den gewünschten Verdichtungsgrad. Mit der neuen, schwingungsgedämpften Deichsel erreicht das Topmodell einen Hand-Arm-Vibrationswert von unter 2,5 m/s² und erfüllt damit strengste Arbeitsschutzauflagen.

Hennef (ABZ). – Mit der Entwicklung einer neuen schwingungsgedämpften Deichsel für die APH-Serie ist es Ammann nun gelungen, die Hand-Arm-Vibrationen seiner größten Rüttelplatten weiter zu reduzieren. Das wiederum beugt Ermüdungserscheinungen noch besser vor und schützt die Gesundheit der Bediener. Bei der Arbeit mit handgeführten Rüttelplatten sind niedrige Hand-Arm-Vibrationen gleich aus zweierlei Hinsicht erstrebenswert: Sie steigern die Produktivität auf der Baustelle und sorgen für eine höhere Sicherheit der Bediener. Um dieses Potential voll auszunutzen, bietet Ammann seine hydrostatischen und reversierbaren APH-Rüttelplatten mit einer neuen schwingungsgedämpften Deichsel an. An der Deichsel angebracht, senkt dieser die Hand-Arm-Vibrationen auf unter 2,5 m/s². Somit halten auch die größten Rüttelplatten im Sortiment des Maschinenbauherstellers die Richtwerte der Länder mit den strengsten Auflagen ein und können weltweit eingesetzt werden.

Bei der Führung der Maschine macht sich die Neuerung für den Anwender direkt bemerkbar. Er muss nun noch weniger Kraft aufbringen, um die Schwingungen an der Deichsel auszugleichen. Dadurch kann er seine Maschine leichter und präziser steuern. Gleichzeitig ermüdet er weniger schnell und kann länger konzentriert seiner Arbeit nachgehen. Aber auch langfristig erweisen sich niedrige Hand-Arm-Vibrationen als vorteilhaft. So reduzieren sie das Risiko von Gelenkschäden und Durchblutungsstörungen und erhalten die Arbeitskraft des Bedieners. Serienmäßig verbaut ist der Schwingungsdämpfer seit Spätsommer in den Modellen APH 6020 und 6530, die Modelle 5020, 5030, 100-20 und 110-95.