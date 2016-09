Zirndorf (ABZ). – Welche Berufskleidung tragen die Azubis? Sicherheit, Optik, Beschaffung und Pflege – daran müssen die Verantwortlichen denken. Dann klappt's auch mit der Berufskleidung. Den jungen Menschen ins Team integrieren. Dennoch ggf. als Auszubildenden erkannt werden. Gleichzeitig geringer Organisationsaufwand. Und: Natürlich alles zu überschaubaren Kosten. Kriterien, die alle Ausbildungsbetriebe bei der textilen Ausstattung ihres Nachwuchsteams im Blick haben. Ohne genau zu wissen, ob der Start ins Berufsleben für den jungen Mann oder die junge Frau wirklich von langer Dauer ist. Was bedeutet, dass zudem auch Flexibilität gefragt ist.

Und? Auf der anderen Seite? Für die Youngsters ist nach dem Wechsel von Schule ins Berufsleben alles neu Job, Kollegen, Arbeitstag. Und eben auch das Outfit. Bislang haben sie nur getragen, was ihnen gefällt. Jetzt kommt erstmals ein vorgeschriebenes Outfit. Die große Frage: "Wie sehe ich aus?" Nur in Kleidung, in der sie sich wohl fühlen, macht der Job Spaß, präsentieren sie sich selbstsicher vor den Kunden. Das gilt für Berufe im Handwerk ebenso wie für Jobs in Gastgewerbe, Industrie und Dienstleistung.

"Zum einen ist einheitliche Berufskleidung der Azubis wichtig für ihre Integration in den Ausbildungsbetrieb und ins Team. Damit wird das Wir-Gefühl gefördert, der Azubi sieht vom ersten Tag an: Ich gehöre dazu", bestätigt Claudia Kuntze-Raschle, Geschäftsführerin der Kuntze & Burgheim Textilpflege GmbH, einem Vertragswerk der DBL. "Wichtig ist aber auch, dem Azubi zu vermitteln, welchen Stellenwert ein gutes und einheitliches Erscheinungsbild hat – dass alle Mitarbeiter eines Unternehmens hierzu beitragen." Das verdeutlicht bspw. die Oberhohenrieder Landbrotbäckerei bei Ausstattung ihrer neuen Auszubildenden. Das Unternehmen – eine Bäckereikette mit mittlerweile rund 45 Filialen im nördlichen Bayern – bildet aktuell 18 Azubis in Produktion sowie Verkauf und Service aus. "Uns ist natürlich der gute, einheitliche Auftritt all unserer Mitarbeiter wichtig, die Kleidung muss in Farbe und Stil zu uns passen," erläutert Verkaufsleiter Markus Schöllmann. "Deshalb werden auch die Azubis sofort passend ausgestattet. Ein Button kennzeichnet sie zudem als Auszubildende. So erkennen auch die Kunden diese sofort."

Individuell angepasst wird die Corporate Fashion beim bayrischen Traditionsunternehmen übrigens bereits direkt nach den Einstellungsgesprächen. Claudia Kuntze-Raschle: "Der Abschluss des Ausbildungsvertrags ist der richtige Termin, um die Einkleidung neuer Azubis zu organisieren. So kann man bspw. die Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages mit einer Anprobe verbinden, um die passende Konfektionsgröße für die/den neue/n Mitarbeiter/in zu ermitteln."

Denn schließlich muss die neue Kleidung optimal sitzen, damit darin komfortabel gearbeitet werden kann – egal wie groß, klein, wie zierlich oder kräftig der/die Auszubildende ist. Auch ein Grund, warum sich die Oberhohenrieder Landbrotbäckerei für die Zusammenarbeit mit einem textilen Mietdienstleister entschieden hat. Zum Prozedere in der Praxis Verlaufsleiter Schöllmann: "Wir vereinbaren mit unserem textilen Partner direkt nach den Einstellungsgesprächen eine Anprobe vor Ort, stellen so die passgenaue Ausstattung jedes Einzelnen sicher. Ohne eigenen Organisationsaufwand."

Und der modische Aspekt? Gibt es da nicht schon mal Diskussionen mit trendbewussten Auszubildenden? Auch hier sieht sich Markus Schöllmann auf dem richtigen Weg. "Wir haben uns für eine attraktive und gut geschnittene Kleidung im Mietservice entschieden – diese entspricht auch optisch absolut dem modernen Zeitgeschmack. Unser Team fühlt sich darin wohl – und wir hatten bislang auch noch keine Probleme, unsere Azubis von der Kleidung zu überzeugen."