12.10.2016 - 12:31 Neues elastisches Fugensystem für Industrieböden Schnelle Installation auch bei tiefen Temperaturen

Burgkunstadt (ABZ). – Revopur Fugenliquid ist ein System zur Ausbildung von Bewegungs- und Arbeitsfugen in Industrieböden. Die Verwendung erfolgt in der Sanierung sowie im Neubau in Industrie und Gewerbe. Das System wird in flüssiger Form vor Ort eingebaut. Es ist dabei nahezu geruchlos und kann wenige Stunden nach der Installation genutzt werden, so Axel Faaß, Gesellschafter...