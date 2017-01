Rollencenter in Nevaris Finance KMU, am Beispiel eines Hauptbuchhalters.

Achim/Wals-Siezenheim (ABZ). – Unter dem Motto „Integrierte Lösungen für die Baubranche“ steht der Auftritt der Nevaris Bausoftware auf der Messe Bau (Halle C3 am Stand 225). Mit der Kombination aus der BIM-Software Nevaris iceBIM, der Bautechnik Nevaris Build und der kaufmännischen Lösung Nevaris Finance KMU stellt das Unternehmen seine durchgängige Software vor, die die Prozesse sowohl von Planern als auch von bauausführenden Unternehmen perfekt abbildet.

Nevaris deckt sämtliche Unternehmensbereiche ab – von der AVA, Angebotserstellung und Kalkulation, über Aufmaß und Abrechnung bis hin zu Finanzbuchhaltung, Controlling und Lohn/Gehalt. Länderspezifika für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind dabei berücksichtigt. Die Module sind optimal aufeinander abgestimmt und einmal eingegebene Daten finden in allen Bereichen Verwendung.

Auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist „Nevaris für KMU“. Voreingestellte Rollen und Musterdaten, vorkonfigurierte Schemata und Bilanz- und GuV-Strukturen (Finance KMU) sowie interaktives Layout, Echtzeitresultate und Prozessstruktur (Build) ermöglichen eine kurze Einarbeitungszeit und leichtes Erlernen. Wesentlicher Bestandteil des kaufmännischen Bereiches ist das moderne „Rollencenter“, das jedem Anwender bereits auf der Bildschirm-Oberfläche die wichtigsten Elemente und Aufgaben aufzeigt.

Neben der Version für den kleineren Mittelstand können Interessenten in München auch die „große“ Nevaris-Lösung kennen lernen. Nevaris Finance berücksichtigt darin Konzernstrukturen, enthält mandantenübergreifende Funktionen und ist in verschiedenen Fremdsprachen erhältlich. Ergänzt wird das Produktangebot durch die bewährte Lösung für Building Information Modeling: Nevaris iceBIM.

Nevaris iceBIM ermöglicht in Kombination mit gängiger CAD-Software die Erstellung eines intelligenten 3D-Gebäudemodells (BIM-Modell). Auf der Basis dieses Modells und seiner Daten kann automatisch ein Leistungsverzeichnis angefertigt und – gemeinsam mit dem 3D-Modell – der Nevaris Build Kalkulation übergeben werden. Nevaris deckt somit den kompletten Prozessablauf vom CAD-Modell bis zur Kalkulation in einer Lösung ab. Zahlreiche Automatismen, visuelle Hilfen, ein 3D-Viewer und Plausibilitätsprüfungen sorgen dafür, dass die Software so wie die anderen Produkte der Nevaris-Familie das Arbeiten so weit wie möglich vereinfacht.