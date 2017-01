24.01.2017 - 15:09 Nicht alltägliche Aufgabe Durchgangsöffnung für Wasserleitung gebohrt

Göppingen (ABZ). – Wasser Marsch . . . heißt es einmal mehr in einem Wasserwerk in der Umgebung von Göppingen/Baden-Württemberg. Dort wurde Zeiser Bauwerkzeuge aus Salach beauftragt, eine Durchgangsöffnung für eine neu verlegte Wasserleitung innerhalb des Werkes zu bohren. So sollte eine Weiterführung der Leitung ins Nachbargebäude hergestellt werden. Die Arbeiten stellten die...