19.05.2017 - 15:43 Verband will schärfere Mietpreisbremse

Berlin (dpa). – Der Deutsche Mieterbund sieht die Eindämmung steigender Wohnkosten durch die Mietpreisbremse als gescheitert an. "Der Versuch des Gesetzgebers, mit Hilfe der Mietpreisbremse die Preissteigerungen zu stoppen, hat nicht funktioniert", kritisierte Bundesdirektor Lukas Siebenkotten in Berlin. Laut einem neuen Mietspiegel sind die Durchschnittsmieten in der...