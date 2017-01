„Imagine your floor as a work of art” – das Motto des nora Messestands verweist auf das kreative Potential, das in dem neuen noraplan Boden steckt.

Weinheim (ABZ). – Mit einem außergewöhnlichen Standkonzept und zwei neuen Produkten präsentiert sich nora systems auf der Bau 2017 (Halle A 5, Stand 236). Die Besucher erwartet eine effektvolle Inszenierung der hochwertigen Kautschukböden „Made in Germany“. Im Fokus der kommenden Messe stehen zwei Produktinnovationen: Ein neuer Belag aus der Produktreihe noraplan punktet nicht nur mit einem attraktiven Design, sondern auch mit einem ganz neuen Herstellungsverfahren. Der beschichtungsfreie Kautschukboden besticht durch eine seidenmatte, leicht strukturierte Oberfläche mit optischer Tiefe. Der Neuzugang aus der norament Reihe überzeugt durch seine gleichermaßen puristische wie natürliche Anmutung und ist daher die perfekte Unterstützung moderner Architekturkonzepte.

Durch die Kombination von verschiedenen Grund- und Designfarben kann der Kautschukboden unterschiedliche Raumwirkungen erzeugen und eignet sich somit für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Der neue Belag aus der Produktfamilie norament ist durch die Farbpalette sowie seine besondere Reliefstruktur die ideale Lösung für ästhetisches und zeitloses Architekturdesign. Wie alle norament Beläge ist er aufgrund seiner echten Kautschukoberfläche extrem widerstandsfähig und daher hervorragend für den Einsatz in viel frequentierten Bereichen geeignet.

„Mit unserem Messestand auf der Bau möchten wir unsere Gäste mitten ins Geschehen hereinholen, sie sollen ein Gefühl dafür bekommen, welche Möglichkeiten ihnen die beiden neuen Kautschuk-Beläge eröffnen, kurzum – wir wollen unsere Produkte und ihre Vorzüge konkret erlebbar machen“, so der Geschäftsführer von nora systems, Andreas Mueller. Auf zwei Etagen erhalten die Besucher anhand ausgesuchter Exponate einen Überblick über die gestalterischen und technischen Lösungen, die der Weinheimer Kautschuk-Spezialist Architekten, Planern und Gebäudebetreibern sowie deren Nutzern bietet.