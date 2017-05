Offenbacher Hafengebiet wird zum begehrten Wohnviertel

Offenbach (dpa). - Die Lage am Main und die Aussicht hinüber zur Europäischen Zentralbank auf der Frankfurter Seite machen den neu gestalteten Hafen Offenbach zu einer begehrten Wohnlage im Rhein-Main-Gebiet. Anfang Mai erfolgt der Spatenstich für das nächste große Projekt: Ein Hamburger Investor will insgesamt 200 Miet- und Eigentumswohnungen realisieren. Aufgrund der großen Nachfrage werden es damit gut 60 mehr sein als in der ursprünglichen Planung vorgesehen. Die Einheiten sind die letzten von insgesamt rund 1000 Wohnungen in dem Stadtteil.