22.05.2017 - 16:54 Optimiertes Preis-Leistungs-Verhältnis Neueste Technologien implementiert

Osnabrück (ABZ). – Windpower hat sein Programm für Lkw-Reifen erweitert und bietet seinen Kunden in der aktuell dritten Generation eine Reihe von neuen Produkten an, die insbesondere durch ihre höheren Traglasten punkten können. Windpower-Reifen sind in Deutschland ausschließlich bei dem Osnabrücker Reifengroßhändler Bohnenkamp erhältlich. Zu den neuen Produkten gehören Reifen...