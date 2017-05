26.04.2017 - 11:56 Palfinger erwirbt dänischen Händler

Bergheim/Österreich (ABZ). – Die Palfinger Gruppe hat mit sofortiger Wirkung ihren dänischen Händler, Palfinger Danmark AS, zur Gänze übernommen. Es wurde die Übernahme aller Mitarbeiter und die Weiterführung des gesamten Vertriebs- und Servicenetzwerks vereinbart. Die bisherige 100-%-Eigentümerin, die Stilholt Holding A/S, fokussiert sich in Zukunft auf ihr Kerngeschäft. Das...