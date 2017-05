Querhammer Fahrzeugbau gibt Gas im Service!

Gettorf. – "Ohne uns geht gar nichts" – Das ist die Antwort eines Servicebetriebes für Nutzfahrzeuge im hohen Norden Deutschlands auf die von Palfinger gestartete Initiative "Vorsprung durch Service". Sowohl beim Lkw-Ladekranhersteller als auch beim Partnerbetrieb Querhammer steht der Kunde stets im Fokus. Die Palfinger-Initiative "Vorsprung durch Service" ist dem Sinn nach nicht neu für das in der vierten Generation geführte Familienunternehmen am Stammsitz in Gettorf bei Kiel. 1919 begann die heutige Erfolgsgeschichte im 20 km entfernten Goosefeld wo der Urgroßvater des heutigen Geschäftsführers, Martin Querhammer, eine Schmiede gepachtet hatte.



Von seinem Opa weitergeführt und dann vom Vater übernommen, der den Grundstein für den heutigen Betrieb 1979 in Gettorf legte, kann der Junior heute auf stetiges Wachstum des Familienunternehmens verweisen. Um die Anforderungen an einen modernen und leistungsfähigen Servicebetrieb erfüllen zu können, war auch die bauliche Erweiterung der Werkstatt und der Fertigung notwendig.