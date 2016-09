Walldorf (ABZ). – Das Vorwandmontagesystem Iso-Top Winframer hat in Walldorfs neuer Passivhaussiedlung "Walldorf-Süd" Einzug gehalten. Dort wurde in den "new Walldorf Lofts" das passivhaus-zertifizierte und vom ift Rosenheim geprüfte Vorwandmontagesystem von ISO-Chemie zur Fenstermontage eingesetzt. Da die Stadt Walldorf den Schutz von Umwelt und Klima sehr ernst nimmt, entstanden auf den städtischen Grundstücken in "Walldorf-Süd" ausschließlich energiesparende Passivhäuser mit hoch wärmedämmenden Wandsystemen.



Für die Premium-Eigentumswohnungen der "new Walldorf Lofts" wurde ein 250 mm dickes Wärmedämmverbundsystem (WDV-System) zur Außendämmung der Fassade verwendet. Die Einbauposition der Fensterelemente wurde aus energetischen Gründen entsprechend nach außen, in den Bereich der Wärmedämmung vorverlagert. Eine Montage "Vor der Wand" ist bei Gebäuden mit WDV-Systemen aus verschiedenen Gründen sinnvoll. Zum einen werden die Temperaturverläufe im Übergang zwischen Wandsystem und Fenster positiv beeinflusst, was das Schimmelrisiko reduziert, heißt es von Unternehmensseite. Ein anderer Grund liege im Anspruch an eine moderne Gebäudeoptik, denn tiefliegend eingebaute Fenster hätten einen unerwünschten "Schießscharten-Charakter".



Zur Realisierung einer wärmedämmoptimierten Fenstermontage hat sich die mit dem Fensterauftrag betraute Firma Centrum Fenster & Fassadentechnik GmbH & Co.KG für das geprüfte und zugelassene Vorwandmontagesystem Iso-Top Winframer entschieden. Die Vorwandmontagelösung von ISO-Chemie überzeugte nach eigenen Angaben den Fensterbauer, der bislang hauptsächlich mit Tragkonsolen oder Winkeln aus Metall gearbeitet hatte, in mehrerer Hinsicht. Mit Iso-Top Winframer wird die Fenstermontage sowie die mechanische Befestigung und Abdichtung im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden deutlich vereinfacht, heißt es weiter. Für die "new Walldorf Lofts" wurden Iso-Top Winframer Systemwinkel in der Dimension 80/80 mm ausgewählt, die umlaufend um die Fensteröffnungen auf das Außenmauerwerk geklebt und zusätzlich verschraubt wurden. Nach Aussage der Monteure der Centrum Fenster & Fassadentechnik GmbH & Co.KG ließ sich durch die schnelle und komfortable Montage eine Menge Arbeitszeit sparen.



Das Vorwandmontagesystem besteht aus einem wärmedämmenden und tragfähigen Systemwinkel aus Puratherm, der mit einem hoch wärmedämmenden Kern ausgestattet ist. Der Wärmedämmkern ist über einen Klappmechanismus mit dem Systemwinkel verbunden. Bei der Montage ergab sich dadurch der Vorteil, dass der Dämmkern während des Verschraubens einfach weggeklappt werden konnte. Außerdem sind die Iso-Top Winframer Systemwinkel standardmäßig mit einer Nutfräsung an der Kopfseite versehen. Mit Hilfe von mitgelieferten Fremdfedern konnten so mehrere waagerechte Systemwinkel einfach, schnell und passgenau auf Stoß zusammengesetzt werden. Um die statische Eignung und eine ausreichende Tragkraft zu gewährleisten, war es dem Fensterfachbetrieb wichtig, nur ein ausgiebig geprüftes und von Prüfinstituten freigegebenes System zu verwenden.



Das System von Iso-Chemie gehört nach eigener Aussage zu den sichersten und meistgeprüften Vorwandmontagesystemen am Markt und ist vom ift Rosenheim und anderen renommierten Prüfinstituten umfassend zertifiziert. Unter anderem wurden die Iso-Top Winframer Systemwinkel vom ift Rosenheim in umfangreichen Prüfungen auf ihre Eignung zur Lastabtragung von sehr großen und schweren Fensterelementen mit Erfolg geprüft. Die bestandene RC 3 "Prüfung der Einbruchhemmung eines Bauteils" weist eine hohe Stabilität gegenüber mechanischen Belastungen nach und bestätigt, dass der Einbruchsschutz bei der Vorwandmontage mit Iso-Top Winframer gewährleistet ist. Außerdem erfüllt Iso-Top Winframer die "Technischen Regeln für die Verwendung von absturzsichernden Verglasungen (TRAV)". Dies wurde in einem exemplarischen Nachweis beim ift Rosenheim in Kategorie C erfolgreich nachgewiesen. Iso-Top Winframer wurde vom Passivhaus Institut als "Zertifizierte Komponente" ausgezeichnet und damit als Komponente für die Montage von Fensterelementen vor der Wand in Passivhäusern offiziell zugelassen. So konnten der Planer und der Verarbeiter sicher sein, dass der Einsatz des Vorwandmontagesystems wesentlich dazu beitragen wird, die einwandfreie Funktion der entstehenden Passivhäuser zu gewährleisten. Neben dem hohen Verarbeitungskomfort lag ein weiterer Aspekt bei der Auswahl der Montage- und Abdichtungslösung bei einer hohen Rechtssicherheit. Denn das für Passivhäuser zertifizierte Vorwandmontagesystemen erfüllt die strengen Richtlinien der Energieeinsparverordnung und bildet eine optimale Basis für eine fachgerechte 3-Ebenen-Abdichtung der Fensteranschlüsse nach den Regeln der Technik und den Anforderungen des RAL "Leitfaden zur Montage".



Außerdem sprach für Iso-Top Winframer, dass bewährte Montageabläufe beibehalten werden konnten. Das heißt, die Fenster konnten, wie es die Monteure von der herkömmlichen Mauerwerksmontage gewohnt waren, eingebaut und abgedichtet werden. Die Vorwandmontagelösung bot dabei eine ideale Grundlage, um die Fenster anschließend mit einem Multifunktionsfugendichtband abzudichten. Bei den "new Walldorf Lofts" fiel die Entscheidung auf das multifunktionale 3-Ebenen-Band Iso-Bloco One von Iso-Chemie. Das einfach und schnell zu montierende "all-in-one-Band" überzeugte mit seinen hervorragenden Funktionseigenschaften, heißt es weiter. Außen sorgt das BG-1-Band mit mehr als 1000 Pa für eine sehr hohe Schlagregendichtheit, im mittleren Bereich für eine zuverlässige Wärme- und Schalldämmung sowie innen mit einem a-Wert von a = 0,00 m³/[h • m • (daPa)n] für absolute Luftdichtheit und Dampfbremsung.