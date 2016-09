In Sachen persönlicher Schutzausstattung setzt Stihl Maßstäbe, so z. B. bei den Waldarbeitsanzügen: Der Advance X-Treem bietet Baumpflegeprofis ein außergewöhnlich hohes Maß an Bewegungsfreiheit.

Waiblingen (ABZ). – Für seine hervorragenden Eigenschaften hat der Anzug den renommierten iF Design Award erhalten. Der Stihl Function Ergo überzeugt mit seinem Komfort und seiner Sicherheit sowohl Profis im Garten- und Landschaftsbau als auch Gelegenheitsanwender. Und mit der sommerlichen Funktionsjacke Advance X-Vent sowie der neuen Schnittschutzhose Advance X-Light lässt sich die persönliche Schutzausstattung noch besser an die Wetterbedingungen anpassen. Abgerundet wird das Angebot an neuen Produkten in diesem Segment mit dem besonders leichten Kletterhelmset Stihl Dynamic Light und dem universell verwendbaren Arbeitshandschuh Stihl MS Ergo. Keine Frage: Beim anspruchsvollen Umgang mit der Motorsäge muss neben dem Werkzeug auch die persönliche Schutzausstattung professionellen Ansprüchen genügen. Stihl setzt mit seinen Innovationen in beiden Bereichen immer wieder neue Standards. Bei der Schutzausstattung sind es vor allem innovative, hoch funktionelle Materialien sowie die Entwicklung praktischer Details, die neuen Tragekomfort in den Arbeitsalltag im Forst bringen und zugleich wesentlich zur Sicherheit und Arbeitsqualität beitragen.

Für die Arbeit unter extremen Bedingungen im Forst oder in der Baumpflege hat Stihl den Waldarbeitsanzug der Oberklasse Advance X-Treem entwickelt. Bestehend aus Jacke und Bundhose punktet er mit mehreren Weltneuheiten: Das Hightech-Gestrick ProElast bspw. wurde exklusiv für Stihl entwickelt. Einsätze aus diesem neuen Material in Jacke und Hose verleihen der Bekleidung ein außergewöhnlich hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Das ist nicht nur angenehm, sondern auch sicherer, weil die Muskeln weniger beansprucht und die Kräfte geschont werden. Der Baumpflegeprofi kann damit länger ermüdungsfrei arbeiten und sich ganz auf seine anspruchsvollen Tätigkeiten konzentrieren. Mit seinen Eigenschaften hat der Stihl Advance X-Treem auch schon die Jury des renommierten iF Design Award überzeugt: Sie prämierte den innovativen Waldarbeitsanzug mit dem weltweit anerkannten Gütesiegel für ausgezeichnete Gestaltung und herausragende Designleistungen.

Mit durchdachten Details unterstützt die Jacke Stihl Advance X-Treem die optimale Regulation des Körperklimas. Zur besseren Luftzirkulation ist die Schulterpartie innen mit Abstandsmaterial ausgestattet. Unter den Achseln befinden sich verstellbare Lüftungsöffnungen mit Reißverschluss. Die Ärmel lassen sich komplett abnehmen, damit wird die Jacke zur vielseitig einsetzbaren Weste. Die Schultern sind mit einem speziellen Abriebschutz versehen, die Ellenbogen zusätzlich mit keramischem Material gegen Dornen geschützt. Warnorange und schwarze Farbflächen sowie Reflektoren verleihen der Arbeitsjacke eine ausgezeichnete Sichtbarkeit. Die Besätze in Carbonoptik an den Innen- und Außentaschen tragen zum modernen Look bei. Eine weitere Weltneuheit ist der exklusive Stihl Handsägenschutz, der die Jacke Advance X-Treem als Zubehör ergänzt. Er kann für Arbeiten mit der Handsäge mittels Klettverschluss am Ärmel befestigt werden.

Die Schnittschutzhose Stihl Advance X-Treem verbindet perfekte Passform mit einem der weltweit leichtesten Schnittschutzpakete der Klasse 1. Dieses besteht aus sechs Lagen Avertic pro lite, einem Material, das ebenfalls exklusiv für Stihl entwickelt wurde. Es ist hoch wasserdampf- sowie luftdurchlässig und sorgt auch bei höheren Temperaturen für ausgezeichneten Tragekomfort. Das Innenfutter der Schnittschutzhose ist weich und schnell trocknend. Für ein gutes Körperklima befinden sich an der Innenseite in Höhe der Oberschenkel Belüftungsschlitze. Ein keramikbeschichteter Abriebschutz am Knie und am Hosensaum erhöhen die Widerstandsfähigkeit und Haltbarkeit. Mit hochatmungsaktiven Gamaschen lässt sich die Hose fest mit dem Schuhwerk verbinden, das ist praktisch beim Klettern und erschwert das Eindringen von Spänen oder auch von Zecken. Die Hose verfügt ebenfalls über flache Außentaschen mit einem Besatz in Carbonoptik. Sie ist als Bundhose konzipiert, ihre Hosenträger sorgen selbst bei extremen Kletterbedingungen für perfekten Sitz.