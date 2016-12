20.12.2016 - 12:07 Positivbeispiel für städtische Entwicklung

Als Positivbeispiel für städtische Entwicklung gilt das Monikaviertel in Ingolstadt. Hervorragende ökonomische Rahmenbedingungen sorgen dafür, dass die regionale Metropole an der Donau zu den am schnellsten wachsenden Städten in Deutschland gehört – Flächen für den Wohnungsbau wurden und werden dringend benötigt. Das Monikaviertel, in den 1960er-Jahren als Gewerbegebiet...