17.11.2016 - 09:09 Praxis-Seminar Gebäudehüllen aus Stahl

Fürstenfeldbruck (ABZ). – Unter dem Titel "Zukunft Bauen in Europa" findet am 17. November in Fürstenfeldbruckbei München eine Veranstaltung derVortragsreihe "Architektur und Technik multifunktionaler Gebäudehüllen aus Stahl" statt. Mit Fachvorträgen zu Dächern und Fassaden aus Leichtbauelementen und rund 30 ausstellenden Unternehmen wird das Praxis-Seminar zum bedeutenden...