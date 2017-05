10.05.2017 - 08:51 Praxisbezogen Lösungen für komplexe Schadensbilder

Zwickau (ABZ). – "Nachhaltig, effizient, wirtschaftlich" – diese drei zentralen Eigenschaften sind für Geschäftsführer Martin Cygiel ausschlaggebend für den Erfolg der Rohrinnendichtungssysteme von Pipe-Seal-Tec. Das ursprünglich unter dem Namen Pipe-Robo-Tec GmbH & Co. KG gegründete Unternehmen wurde Anfang 2016 in Pipe-Seal-Tec GmbH & Co. KG umfirmiert und hat seinen...