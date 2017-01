Praxistest von Strom-Lkw auf zwei Strecken ab Ende 2018

Berlin (dpa). – Auf zwei Autobahnabschnitten in Deutschland sollen spätestens von Ende 2018 an Elektro-Lastwagen mit Stromversorgung über eine Oberleitung getestet werden. Die beiden Versuchsstrecken liegen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Schleswig-Holstein und Hessen. Sie seien jeweils 12 km lang, hieß es aus dem Umfeld der Projektvorbereitung. Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt mit dem Ziel, Güter umweltfreundlich über die Straße zu transportieren.