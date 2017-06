15.06.2017 - 15:18 Premiere Allu erstmals auf der demopark

Lahti/Finnland (ABZ). – Mit neuem Markennamen und im neuen Design nimmt die Allu Deutschland GmbH dieses Jahr erstmals an der demopark in Eisenach teil und stellt sich am Stand F-624 vor. Drei Tage präsentiert das Unternehmen mit den Allu Transformern der Allu DL Serie innovative Schaufelseparatoren-Technologie zur Material- und Bodenaufbereitung. "Die Freilandausstellung...