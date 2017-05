27.04.2017 - 08:51 Prestigeobjekt Boden in exklusivem Villenviertel verbessert

Abu Dhabi/Vereinigte Arabische Emirate (ABZ). –"Yas Acres" heißt eines der aktuellen Luxus-Objekte, das Aldar Properties PJSC, der größte Immobilienentwickler in Abu Dhabi, in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate errichtet. Auf der Insel Yas – eine der größten natürlichen Inseln in Abu Dhabi – soll auf einer Fläche von 638 ha ein exklusives Villenviertel mit...