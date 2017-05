05.05.2017 - 11:38 Prüfauftrag für Krane und Hebezeuge Auftraggeber trägt hohe Mitverantwortung

Siegen (ABZ). – Bietet ein Kranservice-Unternehmen die Prüfung von Kranen und Hebezeuge zu einem zu günstigen Preis an, so dass man vermuten kann, dass die Prüfarbeiten nicht ordnungsgemäß ausgeführt werden, so ist der Auftraggeber in hohem Maße mitverantwortlich bei einem Unfall an besagten Anlagen, so die Gütegemeinschaft Kranservice. Einkäufer sind sich nicht immer bewusst,...