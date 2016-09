03.10.2016 - 07:47 Prüfen von Beton Neue Richtlinie und ihre Umsetzung präsentieren

Berlin/Hamburg (ABZ). – Das InformationsZentrum Beton führt am 6. Oktober (Berlin) und am 11. Oktober (Hamburg) Veranstaltungen in Kooperation mit der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), dem Deutschen Ausschuss für Stahlbeton e. V. (DAfStb), dem Verband Deutscher Betoningenieure e. V. (VDB) und der Baukammer Berlin zum Thema "Prüfen von Beton" durch.

