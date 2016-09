19.09.2016 - 17:44 Pumpwerk Tiefbau und Kanalsanierung aus einer Hand

Monheim (ABZ). – Das Pumpwerk in der Klappertorstraße in Monheim am Rhein war in die Jahre gekommen. Die Schachtwandungen zeigten deutliche Korrosionsschäden, die Kabel und Schläuche der Schmutzwassertauchpumpe waren zum Teil nur behelfsmäßig mit Klebeband fixiert. Seit über 20 Jahren war dieses "Provisorium" in Betrieb, "die Sanierung war einfach mal fällig", wie Jana Becker...