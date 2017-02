25.02.2017 - 16:29 Pytha 3D-CAD-Handwerk im Fokus

Aschaffenburg (ABZ). – Im Mittelpunkt des diesjährigen Pytha-Lehrertreffens am 17. Februar 2017 standen die aktuellen Entwicklungen in Version 23 sowie der aktive Austausch der Lehrer, die die gleichnamige 3D-CAD-Software für Planung, Präsentation und Produktion an ihren Berufsschulen einsetzen.

Nach Herstellerangaben wird die Software mittlerweile an zahlreichen Schulen –...