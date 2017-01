Abbruchunternehmen von CityTrak 9TX überzeugt

Die neue Brechanlage "CityTrak 9TX" befindet sich in Nordwestmecklenburg im Einsatz.

Groß Walmstorf (ABZ). – Die Firma Jan-Peter Ingwersen Erd- und Abbrucharbeiten hat mit der neuen Brechanlage "CityTrak 9TX" ihre fünfte Maschine aus der CityEquip-Serie übernommen. Das Gerät ergänzt das Lieferprogramm nach Angaben des Herstellers CityEquip nach oben, findet sich in der 30-t-Klasse wieder und soll mit innovativen Merkmalen ein Ausrufezeichen im Segment der raupenmobilen Backenbrecher setzen.

Die Liste der technischen Besonderheiten ist lang: Wegweisend und in dieser Klasse einzigartig ist Herstellerangaben zufolge der großzügig dimensionierte Aufgabetrichter, der mit einer Länge von über 4,6 m die Befüllung mit großen Maschinen zulässt. Hierdurch werde dem Betreiber auf Wunsch der Einsatz nur eines Beladegerätes ermöglicht. Hydraulisch klappbare Trichterwände, die zum Betrieb bedienerfreundlich verkeilt werden, können Rüstzeiten auf ein Minimum von wenigen Minuten verkürzen. Die Aufgaberinne mit verlängerter und abgestufter Vorabsiebung befördere das Aufgabegut nicht nur sicher zur Brecheinheit, sondern siebe vorhandene Feinanteile auch verschleißarm und mit maximaler Effektivität aus.

Als Highlight wird der neu entwickelte, 900 mm breite Einschwingen-Backenbrecher benannt. Hier kann dank der optimierten Einlaufgeometrie auch gröbstes Material sicher verarbeitet werden. Die Besonderheit des neuen Brechers ist neben der Spaltverstellung die erhöhte Drehzahl, welche im Vergleich ca. 10 % schneller geworden ist. Die Zerkleinerungsleistung werde damit auf ein neues Niveau gehoben. Dem Betreiber ermögliche dieses Merkmal ein effektives Arbeiten. Das untermauere auch die neue Antriebseinheit: Der dieselelektrische Antrieb mit einem schallgedämmten 110 KVA-Aggregat arbeite richtungsweisend leise und zeitgemäß sparsam. Nach Betreiberangaben hat sich der Verbrauch bei nur 10 bis 12 l Diesel/h eingependelt. Ein Beleg für modernste Antriebstechnologie – insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Durchsatzleitungen: Jan-Peter Ingwersen hat in den ersten sechs Wochen fast 25 000 t Material mit der neuen Maschine gebrochen.

Die Bedienerfreundlichkeit stand bei der Entwicklung der Maschine mit an oberster Stelle. Ein Beleg dafür ist das neu konstruierte Design des Austragsbandes. Neben der Gurtführung, die auf ganzer Bandlänge mittels Kunststoffschienen und Prallelementen gegen Materialaustritt gedichtet ist, kann das 1000 mm breite Band komplett hydraulisch abgesenkt werden. Reinigungs- und Wartungsarbeiten werden dadurch erleichtert. Bei Bedarf kann neben dem Absenken auch die komplette Bandkonstruktion aus dem Chassis der Maschine herausgefahren werden, sodass mit wenigen Griffen die Zugänglichkeit des Gurtes von allen vier Seiten gesichert ist.

Zugänglichkeit war auch bei der Entwicklung der Wartungsplattformen am Gerät die Überschrift: Großzügig dimensioniert am Brecher und am Aggregat ermöglichen die Bühnen einen leichten und ergonomischen Zugang aller Komponenten. Der "CityTrak 9TX" wird mit einem leistungsstarken Überbandmagneten ausgestattet, der bei Bedarf auf Knopfdruck entweder nach li. oder re. auswirft – eine Option, die von vielen Anwendern lange gefordert wurde. Ein stabiles Chassis mit großzügig dimensionierten Laufwerksketten, sowie die Kabel- und Funkfernbedienung ermöglichen eine leichte Handhabe der Maschine auf Baustellen und beim Verladen.

Jan-Peter Ingwersen ist mit seinem Abbruchunternehmen in Nordwestmecklenburg bereits seit über 20 Jahren CityEquip-Kunde. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich zwischen Lübeck und Rostock. Einen Teil seiner erfolgreichen Tätigkeit führt Ingwersen auf die Nutzung von CityEquip-Produkten zurück: "Die Maschinen zeichnen sich durch vergleichsweise besonders geringe Emissionswerte aus. So eben auch der neue CityTrak 9TX".