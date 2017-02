"Unternehmer wird zum Knecht des Bauherren"

Die Reformbemühungen rund um das neue Bauvertragsrecht schlugen im vergangenen Jahr hohe Wellen. Im Vorfeld der anstehenden Bundestagswahl droht der Gesetzesentwurf noch im März dieses Jahres verabschiedet zu werden. Ohne gravierende Änderungen wäre dies gerade für mittelständische Bauunternehmen fatal, meint Björn Müller, Syndikusrechtsanwalt bei der Willke rail construction GmbH & Co. KG sowie Mitglied im Arbeitskreis Recht der Bundesvereinigung Mittelständischer Bauunternehmen e. V. (BVMB), im Interview mit der ABZ. Die Fragen stellte Chefredakteur Robert Bachmann.



ABZ: Herr Müller, mit der Neuregelung des Bauvertragsrechts möchte der Gesetzgeber die Rechte der Auftraggeber/Bauherren stärken. Was spricht gegen mehr Verbraucherschutz?



Müller: Gegen einen Schutz der Verbraucher spricht unseres Erachtens nichts. Deshalb wenden wir uns auch nicht gegen die Verabschiedung der besonderen Regelungen zum Verbraucherbauvertragsrecht. Der Eigenheimbauer bedarf sicherlich eines besonderen Schutzes gegenüber den Auftragnehmern, da er bauvertraglich in der Regel keine Kenntnisse hat und so die möglichen Risiken beim Vertragsabschluss nicht erkennen kann. Die diesbezüglichen Regelungen halten wir für gelungen. Das Problem besteht vielmehr darin, dass der Gesetzgeber alle Regelungen, so z. B. auch zum Anordnungsrecht, nur aus der Perspektive des Verbrauchers konzipiert und erstellt hat.



ABZ: Vor welche Probleme wird das neue Anordnungsrecht den Auftragnehmer in der aktuellen Fassung stellen?



Müller: Das Anordnungsrecht für den Auftraggeber ist zu weitreichend formuliert und macht den Auftragnehmer in der vorliegenden Form fast zum "Knecht des Bauherren". Die unternehmerische Freiheit wird hierdurch erheblich eingeschränkt. Ferner lässt es der Gesetzesentwurf offen, inwiefern das Anordnungsrecht auch bauzeitliche Anordnungen des Auftraggebers, also eine Beschleunigung der Arbeiten oder eine komplette Verschiebung des Ausführungszeitraums umfasst. Der Bauunternehmer steht regelmäßig unter Generalverdacht, mit günstigen Angeboten zu locken und über die Nachträge dann Geld zu verdienen. Ursächlich für solche Nachträge ist jedoch in der Regel kein unseriöses Bauunternehmen, sondern eine schlechte Planung. Ein ausgedehntes Anordnungsrecht für den Auftraggeber, wie es der Gesetzesentwurf vorsieht, behebt dieses Problem nicht, sondern verschlimmert es im Grunde. Darüber hinaus verkennt der Gesetzgeber leider, dass beim Abschluss von Verträgen mit öffentlichen Auftraggebern oder mit großen Generalunternehmern eben nicht mehr der Auftraggeber der schwächere Vertragspartner ist sondern der mittelständische Unternehmer. Man denke an dieser Stelle z. B. an die Deutsche Bahn AG als Auftraggeber, die eine interne Rechtsabteilung vom Umfang einer internationalen Großkanzlei hat.



ABZ: Der Auftragnehmer soll im Gegenzug Nachtragsforderungen bei "Unzumutbarkeit" ablehnen können. Warum reicht das als Schutz für den Bauunternehmer nicht aus?



Müller: Genau an dieser Stelle zeigt sich das eben dargestellte Machtverhältnis. Es wird kaum einen Auftragnehmer geben, der es wagt sich auf die Unzumutbarkeit zu berufen, wenn der Auftraggeber ihm mit den möglichen Konsequenzen wie Vertragsstrafe und Schadensersatz droht. Eine Sicherheit für den Auftragnehmer könnte nur dann geschaffen werden, wenn er hier schnell Rechtssicherheit erreichen könnte. Der Entwurf des Bauvertragsrechts sieht hier in § 650 b Abs. 3 zwar die Möglichkeit einer einstweiligen Verfügung vor, gleichzeitig wird aber vorausgesetzt, dass die Parteien zuvor unter Beiziehung eines Sachverständigen versucht haben, die Streitigkeit beizulegen. Das ist angesichts enger Terminpläne vollkommen praxisfremd. Am Ende wird der Auftragnehmer in den meisten Fällen zähneknirschend die Anordnung ausführen und darauf hoffen, dass seine Leistung vergütet wird.