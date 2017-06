26.06.2017 - 12:24 Recyclingsystem Lösung zur Restbeton-Entsorgung gefunden

Beilstein (ABZ). – Die Firma Amos mit Sitz in Brackenheim nahe Heilbronn ist im Hoch-, Tief- und Straßenbau sowie in der Projektentwicklung und im Schlüsselfertigbau tätig. Das Unternehmen betreibt auch ein eigenes Transportbetonwerk und liefert Beton in allen Güteklassen. Der Fuhrpark beinhaltet drei Fahrmischer und zwei Betonpumpen. Um das bestehende Entsorgungsproblem der...