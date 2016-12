Recyclingwirtschaft kritisiert Umweltpolitik der Regierung

Bonn (ABZ). – Die Verbände der Kreislauf- und Recyclingwirtschaft wenden sich im Vorfeld der nächsten Legislaturperiode mit der Forderung an Politik und Öffentlichkeit, eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Der Motor der Kreislaufwirtschaft in Deutschland stottere. Politik und Vollzug zögen die Daumenschrauben für die Unternehmen der Recycling-, Sekundärrohstoff- und Entsorgungsbranche immer fester an. Das jüngste Beispiel zu HBCD-Dämmstoffen zeige, dass falsch verstandener Umweltschutz die Wirtschaft lahmlege und gute Umweltpolitik diskreditiere.