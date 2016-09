Bielefeld (ABZ). - Die Diskussion über die Reform der Erbschaftsteuer schlägt aktuell hohe Wellen. Fakt ist: Nach der Anrufung des Vermittlungsausschusses ist wieder alles offen. Die gesetzliche Hängepartie sorgt jedoch für eine Rechtsunsicherheit bei Unternehmensübertragungen, auf die sich Unternehmen aus dem Bauwesen einstellen müssen.



Eine Odyssee – so definiert es der Duden – ist eine lange, mit vielen Schwierigkeiten verbundene, abenteuerliche Reise. Ohne Übertreibung lässt sich sagen: Die Reform des Erbschaftsteuer ist eine wahre Odyssee – mit großer Tragweite und noch offenem Ende. Fakt ist: Nach der Anrufung des Vermittlungsausschusses kann man Unternehmensübertragungen nicht mehr empfehlen, weil schlichtweg nicht klar ist, was letztlich im Gesetz stehen wird. Wer sein Unternehmen bis jetzt nicht übergeben hat und es auch nicht unbedingt muss, der sollte in Abstimmung mit seinen Beratern abwarten, bis die Neuregelung da ist – also bis die Odyssee beendet ist. Wer nicht mehr warten kann – etwa, weil eine Übertragung zwingend notwendig ist – der sollte dabei sehr gut ausformulierte Widerrufsklauseln aufnehmen, damit im Fall der Fälle eine Rückabwicklung möglich ist. Um beim Thema Odyssee zu bleiben: Bei Übertragungen sollte man wie Odysseus bei der Vorbeifahrt an der Insel der Sirenen gut vorsorgen. Er ließ sich an den Mast binden, um den betörenden Sirenen-Gesang zu hören, ihm aber nicht zu erliegen.