02.05.2017 - 09:20 Reif für die Insel Mobilbagger besonders wichtig

Sylt (ABZ). – Auf Sylt sind sieben neue Volvo-Baumaschinen aktiv und kennen keinen Urlaub. Die Firma Peter Jacobsen hat die ausgereiften Produkte zur Unterstützung bei Abbruch-, Straßen- und Tiefbauarbeiten sowie für den Einsatz in der Kiesgrube auf die Ferieninsel geholt. An der Peter Jacobsen Straßen- u. Tiefbau GmbH & Co. KG komme auf Sylt eigentlich niemand vorbei, so das Unternehmen. Wer immer in die Tiefe bauen oder Platz für Neues schaffen will, sei auf den alteingesessenen Familienbetrieb angewiesen. Das Bauunternehmen existiert seit 1941 und hat sich in nunmehr...