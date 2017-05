09.05.2017 - 12:01 Rekord-Marke geknackt Mehr als 3000 Kilometer Abwasserkanäle grabenlos saniert

Rohrbach (ABZ). – Am 19. Januar 2017 lief bei RelineEurope in Rohrbach der drei millionste Meter des GFK-Schlauchliner Alphaliner über die Anlage. Adressat der Transportkiste war die Firma TKT Troisdorfer Kanalsanierungstechnik GmbH & Co. KG. TKT ist ein Fachbetrieb für die grabenlose Kanalsanierung und seit über zehn Jahren erfolgreich tätig. Damit wurden mit dem...