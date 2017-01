Rendsburger Kanaltunnel soll 2020 fertig sein

Kiel (dpa).- Die aufwändige Grundsanierung des Rendsburger Kanaltunnels soll im Februar 2020 abgeschlossen sein. Die Arbeiten an der Weströhre beginnen Ende Januar und sollen drei Jahre dauern. Das teilten Vertreter des Bundesverkehrsministeriums und der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt in Rendsburg mit. Während der Bauzeit läuft der Verkehr in jede Richtung jeweils einspurig in der Oströhre. Sie war nach jahrelangen Verzögerungen im September fertig geworden. Die Kosten für die im Jahr 2012 begonnene Sanierung des rund 600 m langen Tunnels haben sich mehr als verdreifacht - von zunächst veranschlagten 25 Mio. auf rund 80 Mio. Euro. Der Bund trägt die Kosten.