13.05.2017 - 17:55 Residence Garden Towers in Prag 39 000 Quadratmeter Fassadengerüst montiert

Großschirma (ABZ). – Nicht nur national hat sich die Alfix GmbH einen Namen gemacht, auch europaweit steht das Unternehmen für eine innovative und hochqualitative Produktpalette. Als Gerüsthersteller ist die Alfix GmbH mit Hauptsitz in Großschirma zwischen Chemnitz und Dresden eines der traditionsreichsten Unternehmen in Mitteldeutschland und kann dabei auf eine fast 70-jährige Firmengeschichte zurückblicken. Heute stellt das Unternehmen innovative, praktische und moderne Gerüstsysteme her und setzt dabei besonders auf leichte Handhabung, sichere Funktion und eine lange...