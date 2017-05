Rheinland-pfälzische Baubranche erwartet Umsatzwachstum

Mainz (dpa). - Positive Prognose für die rheinland-pfälzische Baubranche: Der Verband Bauwirtschaft Rheinland-Pfalz rechnet mit einem Umsatzplus von 5 % in diesem Jahr. Zu den Gewinnern gehört demnach der Geschosswohnungsbau, zu den Verlierern der Wirtschaftsbau, wie der Verband in Mainz mitteilte. Der Wohnungsbau profitiert laut Verband vom anhaltenden Trend, in die Stadt zu ziehen. Aufgrund vieler Aufträge sei ein Umsatzwachstum von rund 7 % zu erwarten. Der öffentliche Bau wird dem Verband zufolge voraussichtlich ein Umsatzwachstum von etwa 5 % einfahren. Beim Wirtschaftsbau sei mit einer schwarzen Null zu rechnen, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Martin Dossmann. Er verwies auf „politische Unabwägbarkeiten“ wie beispielsweise Brexit und USA-Importzölle.