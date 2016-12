Moerdijk/Niederlande (ABZ). – Eine Maschine zu veräußern nimmt meistens viel Zeit in Anspruch. Einer der unkompliziertesten Wege, dies zu bewerkstelligen, ist wohl der Verkauf einer Gebrauchtmaschine im Zuge eines Neukaufs beim Händler. Möglicherweise lässt sich jedoch nicht der Ertrag erzielen, der im Vorfeld geplant war. Soll die Gebrauchtmaschine veräußert werden, weil diese z.B. nicht mehr vonnöten ist, dann steht der Aufwand oft in keinem positiven Verhältnis zum Erlös. Es kann sich lohnen, den Blick auf Verkaufsmöglichkeiten zu weiten und auf – im ersten Moment – unkonventionell erscheinende Kanäle zurückzugreifen. Wenn es vor Jahren noch undenkbar gewesen ist, seine Gebrauchtmaschine auf einer Auktion versteigern zu lassen, kann dieser Weg nun beschritten werden. Warum selbst Mühe machen, wenn ein professioneller Partner das effizienter durchführen kann?

Ob reine Gebrauchtmaschinen- oder Industrieauktionen mit verschiedensten Auktionslosen – auf diesem Gebiet kennt man sich bei Ritchie Bros. Auctioneers aus. Es ist einerseits eine Welt mit intensiven Biet-Duellen – begleitet durch einen „singenden“ Auktionator – und anderseits eine ernsthafte Verkaufsveranstaltung mit Bietern rund um den Globus. Dabei hat sich der Erfolg des Auktionshauses auf dieser Grundlage eingestellt: Es sind jahrelange Erfahrung in diesem Geschäftsfeld und Professionalität, mit der Verkäufe und Käufe abgewickelt werden. Den Prozess von der Annahme der Maschine bis zum Verkauf während der Auktion im holländischen Moerdijk erläutert Regional Operations Manager Martin Koornneef so: „Wenn die Maschinen in Moerdijk ankommen, nimmt ein Team von qualifizierten Inspektoren diese in Augenschein, testet sie auf Funktionalität, hält den Ist-Zustand in Bildern fest und veröffentlicht das Ergebnis im Internet, sodass potentielle Käufer frühzeitig auf das Angebot aufmerksam gemacht werden können.“ Sollte darüber hinaus festgestellt werden, dass eine kleine Aufbereitung erforderlich ist, werde diese in Abstimmung mit dem Kunden vorgenommen. „Schon bevor die Auktion stattfindet, führen wir Hunderte von Telefonaten mit Interessenten aus aller Welt, die mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden wie die Verkäufer“, ergänzt Koornneef. Somit stünden die Chancen gut, dass jede Maschine am Auktionstag einen Käufer findet.

Für deutsche Baumaschinenverkäufer ist Moerdijk nicht nur ein naheliegender Auktionsort aus einem Reigen von über 40 weltweit verteilten Auktionsplätzen, sondern aufgrund des hohen, internationalen Bieteraufkommens auch einer der interessantesten. Dort wird der Verkäufer schon im Vorfeld – seit der Kontaktaufnahme mit der nationalen Dependance – in allen Belangen begleitet. Gemeinsam mit ihm erarbeitet Ritchie Bros. den bestmöglichen Ablauf von der Aufnahme der Maschine über den Transport vom deutschen Standort bis hin zum Verkauf in Holland. „Abgeben – Zurücklehnen – in Empfang nehmen“ – das wirkt wie Gebrauchtmaschinenverkauf in seiner effektivsten Ausprägung. Die letzte Auktion des Jahres 2016 hat am 1. und 2. Dezember in Moerdijk stattgefunden, wo mehr als 3000 Geräte und Fahrzeuge – u.a. aus Beständen deutscher Bauunternehmen – zur Disposition standen.