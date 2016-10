12.10.2016 - 15:25 Robert Jüngling

Robert Jüngling ist als Head of Marketing und Business Development bei der DeuBIM Gruppe eingetreten. Er wird in der neu geschaffenen Funktion direkt an die Geschäftsführung berichten. Jüngling wird zukünftig wichtige Impulse für die weitere Professionalisierung des Marketings der DeuBIM Gruppe und ihres Partnernetzwerks geben, mit einem Fokus auf Digitalstrategien. Im Business...