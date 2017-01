13.01.2017 - 09:14 Robust und leistungsstark Riesenreifen mit bis zu 2,60 Meter Durchmesser

Osnabrück (ABZ). – Das Bohnenkamp Sortiment an EM-Reifen der Earthmax-Serie von BKT wächst weiter. Die neuen Profile SR 45 Plus und SR 46 zählen mit einem Ø von rund 2,70 m zu den ganz Großen in ihrem Metier, auch der SR 35 und der SR 49 weisen außergewöhnliche Umfänge auf. Doch nicht nur in Sachen Größe, sondern auch im Bezug auf die Eigenschaften der neuen Profile sind sie...