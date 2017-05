Marylin Monroe erfreute Fachbesucher

Hagen. – Ein Highlight in der gesamten Gerüstbaubranche ist mit Sicherheit das alle drei Jahre stattfindende Gerüst-Forum auf dem Firmengelände von Scafom-rux Deutschland in Hagen. Was ursprünglich einmal als Hausmesse begann, erfreut sich mittlerweile als Informationsbörse bei nationalen und internationalen Kunden und Partnern wachsender Beliebtheit. Jedes Mal wird ein anderes Motto und damit eine andere Kulisse gewählt. So war es beim letzten Mal ein Dschungel, in den die Hallen des Gerüstherstellers verwandelt worden waren, davor eine spanische Plaza mit mediterranem Ambiente und jetzt die 50er-Jahre unter dem Motto des alten Eddie-Cochran-Hits "Come on everybody!".



Fast 3000 Gäste von über 700 Firmen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und anderen europäischen Ländern tauchten in den vier Forumstagen in die Wirtschaftswunderjahre ein. Sie betraten die Eventhalle über ein stilechtes Kino-Foyer aus der damaligen Zeit mit Filmplakaten und Popcorn-Maschine. Drinnen wurden sie mit stimmungsvoller Beleuchtung, Straßenkreuzern, Straßencafés, Milchbars sowie stylisch geschwungener, in rotes Licht getauchter Hauptbühne in die Fifties versetzt. Bei so einem Event durfte natürlich auch Marilyn Monroe nicht fehlen, die bestens aufgelegt zahlreiche Hits aus der Zeit intonierte, um abends gemeinsam mit ihrer Künstlergruppe das Publikum mit Hits aus dem Musical "Grease" inklusive akrobatischer Rock'n'Roll-Einlagen zu begeistern.