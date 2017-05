17.05.2017 - 15:45 Sanierung Schanzlbrücke in Passau Stationäres Hängegerüst mittels Klammersystem befestigt

Roßwein (ABZ). – Ist das bestellte Gerüst wirklich das günstigste, das zu bekommen war? Nicht immer erzählt die Summe auf dem Angebot die ganze Wahrheit. Mitunter hilft das richtige Gerüst, eine ganze Menge mehr zu sparen, als nur bei den Kosten. Bevor man sich also für ein Angebot entscheidet – sollte man sich erkundigen, was der Gerüstbauer tun kann, um das Bauprojekt in...